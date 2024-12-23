Кулушевскі – про поразку від Ліверпуля: Нам потрібно змінитись

Півзахисник Тоттенгема Деян Кулушевскі прокоментував розгромну поразку від Ліверпуля в межах 17 туру АПЛ.

Слова футболіста наводить Eurosport.

"Нам потрібно змінюватись, шукати інші шляхи для прогресу. Ми повинні замислюватись над нашою фізичною формою, якістю та малюнком гри.

Життя – воно не просто чорно-біле, воно складається із різних кольорів. Так само футбол складається з різних факторів.

Ми віддали все, що змогли у матчі із Ліверпулем. Не вийшло, можливо вийде іншого разу", – розповів шведський футболіст.