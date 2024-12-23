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Кулушевскі – про поразку від Ліверпуля: Нам потрібно змінитись

Володимир Максименко — 23 грудня 2024, 18:49
Кулушевскі – про поразку від Ліверпуля: Нам потрібно змінитись
Деян Кулушевскі
ВВС

Півзахисник Тоттенгема Деян Кулушевскі прокоментував розгромну поразку від Ліверпуля в межах 17 туру АПЛ.

Слова футболіста наводить Eurosport.

"Нам потрібно змінюватись, шукати інші шляхи для прогресу. Ми повинні замислюватись над нашою фізичною формою, якістю та малюнком гри.

Життя – воно не просто чорно-біле, воно складається із різних кольорів. Так само футбол складається з різних факторів.

Ми віддали все, що змогли у матчі із Ліверпулем. Не вийшло, можливо вийде іншого разу", – розповів шведський футболіст.

Після 17 турів Тоттенгем знаходиться на 11 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 22 очки.

В наступному поєдинку "шпори" в гостях зустрінуться із Ноттінгем Форест. Гра відбудеться 26 грудня, а стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Раніше матч із "червоними" прокоментував Анге Постекоглу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем Деян Кулушевскі

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