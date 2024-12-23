Кулушевскі – про поразку від Ліверпуля: Нам потрібно змінитись
Півзахисник Тоттенгема Деян Кулушевскі прокоментував розгромну поразку від Ліверпуля в межах 17 туру АПЛ.
Слова футболіста наводить Eurosport.
"Нам потрібно змінюватись, шукати інші шляхи для прогресу. Ми повинні замислюватись над нашою фізичною формою, якістю та малюнком гри.
Життя – воно не просто чорно-біле, воно складається із різних кольорів. Так само футбол складається з різних факторів.
Ми віддали все, що змогли у матчі із Ліверпулем. Не вийшло, можливо вийде іншого разу", – розповів шведський футболіст.
Після 17 турів Тоттенгем знаходиться на 11 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 22 очки.
В наступному поєдинку "шпори" в гостях зустрінуться із Ноттінгем Форест. Гра відбудеться 26 грудня, а стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.
Раніше матч із "червоними" прокоментував Анге Постекоглу.