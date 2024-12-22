Постекоглу: Віддаю належне Ліверпулю, вони сильно зіграли

Наставник Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував гольову "перестрілку" з Ліверпулем у матчі 17-го туру АПЛ – 3:6.

Слова головного тренера передає BBC.

"Потрібно віддати належне Ліверпулю, вони сильно зіграли. Нині вони у чудовій формі і почуваються впевнено", – заявив Постекоглу.

Австралійський спеціаліст також розповів, що його команді не вистачило енергії, щоб усю гру провести в інтенсивному режимі.

"Для нас це був надто складний матч, і здавалося, що нам не вистачало енергії, і це цілком зрозуміло", – підсумував Постекоглу.

Ліверпуль залишився на вершині турнірної таблиці після цього туру. Тоттенгем – 11-й. У команд 39 та 22 очки відповідно.

Напередодні цієї гри наставник "червоних" Арне Слот приємно відгукнувся про виступи "шпор" та підкреслив їх особливий стиль гри.

В свою чергу, Анге не став мовчати та чесно відповів Слоту.