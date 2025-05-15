Вибув на декілька місяців: Постекоглу – про втрату Кулушевскі

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу заявив, що півзахисник Деян Кулушевскі не допоможе команді у фіналі Ліги Європи з Манчестер Юнайтед.

Цитує тренера Sky Sports.

"Шпори" втратили вже третього півзахисника на вирішальний матч сезону, раніше вже вибули Джеймс Меддісон та Лукас Бергвалль.

"Невтішні новини. Спочатку ми думали, що це не надто серйозно. Здавалося досить добре, але наступного дня ситуація різко змінилась.

Йому зробили операцію, і вона виведе його з ладу на кілька місяців.

Побачимо [повернення до наступного сезону]. Чесно кажучи, у мене є базова інформація щодо відновлення. Це виведе його з ладу на деякий час", – заявив Постекоглу.