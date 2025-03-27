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На заздрість Вінісіусу: Мбаппе – найбільш високооплачуваний гравець Ла Ліги

Володимир Максименко — 27 березня 2025, 09:55
На заздрість Вінісіусу: Мбаппе – найбільш високооплачуваний гравець Ла Ліги
https://x.com/realmadrid/status/1901015552166076903

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе став найбільш високооплачуваним футболістом чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє L'Equipe.

Французький гравець отримує 2,67 мільйона євро на місяць. Трохи менше заробляє Вінісіус Жуніор (2,5 млн) а трійку лідерів закриває Роберт Левандовський (2,1 млн).

Серед тренерів із відривом лідирує Дієго Сімеоне, заробляючи 2,1 млн євро на місяць. За аргентинцем йдуть тренер Реала Карло Анчелотті (910 тисяч) та наставник Барселони – Ганс-Дітер Флік (830 тисяч).

Зазначимо, що зарплата Вінісіуса та його вимоги щодо неї можуть стати серйозною перепоною для продовження чинного контракту.

Раніше стали відомі зарплати арбітрів АПЛ.

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Кіліан Мбаппе

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