Ставка та бонуси: стали відомі зарплати суддів АПЛ

Топові англійські арбітри, такі як Майкл Олівер та Ентоні Тейлор, заробляють приблизно 250 тисяч фунтів на рік.

Про це повідомляє The Times.

Цифри, надані головою суддівського корпусу Говардом Веббом на зустрічі 72 клубів Англійської футбольної ліги, показали, які гроші отримують арбітри АПЛ.

Згідно з джерелом, середня зарплата арбітра Прем'єр-ліги становить від 170 000 до 180 000 фунтів на рік. У той же час найкращі судді заробляють близько 250 000 фунтів.

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Арбітри отримують зарплату за базовою ставкою, яка потім збільшується за рахунок бонусів за роботу та гонорарів за матчі. Ця базова ставка коливається від 72 000 до 148 000 фунтів і залежить від досвіду та стажу роботи на посаді.

Старші арбітри, такі як Ентоні Тейлор та Майкл Олівер, можуть заробляти близько 250 000 фунтів на рік, працюючи в АПЛ. У той час як менш досвідчені арбітри, віднесені до "Вибраної групи 1", заробляють приблизно 125 000 фунтів.

Судді також можуть підвищити свій заробіток поза межами АПЛ, працюючи на матчах єврокубків або міжнародних змаганнях. У минулорічному звіті стверджувалося, що арбітри в Лізі чемпіонів отримують від 5 300 до 9 000 фунтів за матч. А на таких великих турнірах, як чемпіонат світу, вони отримують від 38 700 до 54 000 фунтів (без урахування бонусів за матч).

Нагадаємо, що колишній охоронець Дієго Марадони був заарештований прямо в залі суду.