Зустріч Роналду та Модрича з непередбачуваним фіналом. Суперекспрес на Лігу націй з коефіцієнтом 6,81

Поки клубний футбол на паузі, на перший план виходять баталії за участі національних команд. Наш наступний погляд на гру №1 зайде всім, хто не уявляє свого життя без помірних інвестицій у події на полі.

Вже сьогодні у турнірі для збірних під назвою Ліга націй відбудуться перші матчі 1 туру нової кампанії змагань. А це означає, що перед нами ідеальний привід поговорити про футбол крізь призму цифр, прогнозування, азарту та насолоди від прорахованих перемог. До вашої уваги — три перспективні зустрічі.

Португалія — Хорватія, турнір — Ліга націй, дата проведення матчу — 5 вересня, час початку зустрічі — 21:45

Кріштіану Роналду та Лука Модрич знають, що таке грати пліч-о-пліч у найкращому клубі Європи. Сьогодні це два ветерани, які продовжують вести вперед свої національні команди вже у поважному футбольному віці. "Команда обраних" вміє грати на своєму полі успішно, й мова не лише про Лігу націй, а й про матчі з офіційним статусом у цілому. Так, господарі утримують 5-матчевий переможний відрізок. У ЛН земляки Луїша Фігу раніше програли лише двом суперникам — мова про Францію та Іспанію, і обидві ці команди врешті у змаганні тріумфували. У 10 останніх домашніх матчах в ЛН португальці взяли 7 вікторій (+7=1-2).

Getty Images

Це не єдина причина, чому в матчі команд із солідним підбором виконавців із обох сторін перевага на боці саме господарів. Справа й у тім, що "картаті" грати з Португалією не вміють історично. Хорватія жодного разу не зуміла здолати балканців у іграх із офіційним статусом (+0=1-3). Варто згадати, що у кампанії ЛН розіграшу-2020/21 команди в одній групі вже грали. Піренейці балканців переграли у обох матчах (4:1 та 3:2).

Ставка: П1 за 1,60

Данія — Швейцарія, Ліга націй, 5 вересня, 21:45

Протистояння Данії та Швейцарії — сутичка двох приблизно рівних за потенціалом та можливостями команд. Багато в чому через це напрошується й вибір на привабливий матч.

Скандинавська дружина не покидала поле без забитого м’яча за підсумками 11 із попередніх 14 ігор з офіційним статусом. Ба, навіть більше — не забивали данці лише в матчах із німцями та сербами на ЧЄ, а також у грі кваліфікації Євро з Північною Ірландією. Так само полюбляє залишати "привіти" у воротах суперника і Швейцарія. За підсумками 17 попередніх ігор із офіційним статусом "наті" провели лише один матч без голів. Крім того, футболісти обох команд забивали в 10 із останніх 13 ігор Швейцарії з офіційним статусом.

Ставка: Обидві заб'ють за 1,85

Естонія — Словаччина, Ліга націй, 5 вересня, 21:45

Прибалтійський колектив спробує свої сили у Лізі С, й одразу відчує на собі серйозний рівень більш ніж непростого суперника. Що таке Словаччина як сильний суперник, на собі встигла відчути Україна на ще свіжому в пам'яті Євро. Тож команда італійського наставника Франческо Кальцони має всі шанси скористатися суттєвою різницею в класі. Але за яким сценарієм буде розгортатися дуель колективів?

Getty Images

Як показав відбір до останньої першості Європи, Естонія може скласти конкуренцію опонентам не так часто. Земляки Андреса Опера поступилися опонентам у 7 попередніх іграх, а різниця м’ячів склала більш ніж красномовні 1:24. Тож у Словаччини не просто гарні шанси перемогти, а й зробити це, залишивши свої ворота недоторканими. Естонці зуміли забити лише 1 м’яч у попередніх 7 іграх із офіційним статусом. І це не той випадок, коли фактор свого поля на прогнозований перебіг подій може якось вплинути.

Ставка: Словаччина переможе й не пропустить за 2,30

Сумарний коефіцієнт: 1,60*1,85*2,30 = 6,81