На щастя, не померли з голоду. Дружина Янакова – про затримки зарплати в Чорноморці

Дружина вінгера Чорноморця Дениса Янакова Христина розповіла про затримки зарплати в одеському клубі.

Слова Христини Янакової наводить Yesport.

"Я ніколи не думала, що таке може бути – щоб футболісти грали чотири місяці без зарплати. Можливо, я далека від футболу, але для мене, як і для більшості людей, у пріоритеті – фінансова стабільність. На щастя, я маю свій дохід, тому ми не померли з голоду", – заявила дружина футболіста.

Наприкінці травня повідомлялося про те, що Янаков покине Чорноморець. Одеський клуб за підсумками сезону-2024/25 вилетів із УПЛ.

Янаков виступає за Чорноморець із літа 2024 року. В поточному сезоні на рахунку 26-річного вінгера 5 голів і 1 асист у 26 матча УПЛ за одеський клуб.