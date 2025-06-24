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На щастя, не померли з голоду. Дружина Янакова – про затримки зарплати в Чорноморці

Олег Дідух — 24 червня 2025, 12:04
На щастя, не померли з голоду. Дружина Янакова – про затримки зарплати в Чорноморці
Денис і Христина Янакові
Instagram

Дружина вінгера Чорноморця Дениса Янакова Христина розповіла про затримки зарплати в одеському клубі.

Слова Христини Янакової наводить Yesport.

"Я ніколи не думала, що таке може бути – щоб футболісти грали чотири місяці без зарплати. Можливо, я далека від футболу, але для мене, як і для більшості людей, у пріоритеті – фінансова стабільність. На щастя, я маю свій дохід, тому ми не померли з голоду", – заявила дружина футболіста.

Наприкінці травня повідомлялося про те, що Янаков покине Чорноморець. Одеський клуб за підсумками сезону-2024/25 вилетів із УПЛ.

Янаков виступає за Чорноморець із літа 2024 року. В поточному сезоні на рахунку 26-річного вінгера 5 голів і 1 асист у 26 матча УПЛ за одеський клуб.

Чорноморець Денис Янаков

Денис Янаков

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