Завжди хотів грати у європейському чемпіонаті: вихованець Динамо – про новий клуб

Український півзахисник Денис Янаков пояснив своє рішення підписати контракт із румунським клубом Уніря Слобозія.

Про це футболіст розповів у коментарі Tribuna.com.

Варіант із румунським клубом з'явився під час зборів у Туреччині, на який він одразу погодився.

"Мені шукали агенти варіанти й просто зателефонували, сказали, що є такий варіант. Чесно кажучи, я з самого початку хотів у європейський чемпіонат, і тому не особливо роздумував, одразу погодився. Чекав потім протягом декількох днів, щоб мені скинули білети, контракт. Ось так і відбувся перехід. Цікаво подивитися на себе в європейському чемпіонаті. Так, це не якась топліга, але те, що я побачив, подивившись останні дві гри цього чемпіонату – дуже цікавий чемпіонат, дуже хороші є футболісти. Мені цікаво подивитися на себе, як я виглядатиму. Тут більше про свої амбіції", – сказав футболіст.

Також 27-річний гравець вказав, що питання перетину кордону вирішив самостійно.

"Я не виїжджав з командою, ніякий футбольний клуб мені не допомагав, це суто моє рішення, я вирішив це питання сам. Тому якщо будуть якісь питання – клуб тут ні до чого взагалі. Слухайте, ну ви ж прекрасно знаєте, як я виїжджав – ну що ви питаєте?" – заявив Янаков.

Попереднім клубом Дениса був Епіцентр, який він залишив взимку. За новачка УПЛ він зіграв лише 8 матчів та результативними діями не відзначався.

Янаков свого часу також виступав Динамо Київ, вихованцем якого він є, столичний Арсенал, Чорноморець, Зорю, Інгулець, Полісся та Верес.

В активі футболіста також шість матчів за юнацьку збірну України U-19 (1 гол).