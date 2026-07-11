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Вихованець Динамо продовжить кар'єру в чемпіонаті Болгарії

Сергій Шаховець — 11 липня 2026, 10:46
Вихованець Динамо продовжить кар'єру в чемпіонаті Болгарії
Денис Янаков
ФК Чорноморець

Український вінгер Денис Янаков підписав контракт із Фратрією з Варни.

Про це повідомляє пресслужба болгарського клубу.

Угода Янакова з Фратрією розрахована на один рік. До болгарського клубу Денис приєднався у статусі вільного агента після завершення виступів за румунську Унірю зі Слобозії.

Фратрія представляє другий за силою дивізіон Болгарії. У минулому сезоні клуб з Варни посів третє місце в турнірній таблиці.

Янаков свою футбольну кар'єру розпочинав у структурі київського Динамо, де виступав за команди U-17, U-19 та U-21.

На дорослому рівні захищав кольори Чорноморця, київського Арсеналу, Зорі, Інгульця, Полісся, Вереса та Епіцентру.

В активі 27-річного футболіста також є виступи за юнацькі збірні України U-17, U-18 та U-19.

У лютому 2026 року Денис залишив український чемпіонат і перебрався до Унірі, де зіграв 10 матчів та забив 1 гол. 

Портал Transfermarkt оцінює вартість Янакова у 150 тисяч євро.

Футбольні трансфери Денис Янаков

Денис Янаков

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