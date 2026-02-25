Вихованець Динамо підписав контракт з румунським клубом

Український півзахисник Денис Янаков на правах вільного агента перейшов до румунського ФК Уніра Слобозія.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони підписали контракт до завершення поточного сезону.

Попереднім клубом Дениса був Епіцентр, який він залишив взимку. За новачка УПЛ він зіграв лише 8 матчів та результативними діями не відзначався.

Янаков свого часу також виступав Динамо Київ, вихованцем якого він є, столичний Арсенал, Чорноморець, Зорю, Інгулець, Полісся та Верес.

В активі футболіста також шість матчів за юнацьку збірну України U-19 (1 гол).

