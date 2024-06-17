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На матчі Україна — Румунія працюватимуть понад 1500 правоохоронців

Игорь Чернявский — 17 червня, 15:35
На матчі Україна — Румунія працюватимуть понад 1500 правоохоронців

Безпеку на матчі 1 туру Євро-2024 між збірними України та Румунії будуть забезпечувати 300 поліціянтів та 1250 працівників приватних охоронних компанія.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Аншлаг на поєдинку не планується — при місткості 70 000 гру відвідають майже 60 000 вболівальників. Українських фанатів буде трохи більше, ніж румунських.

Матч стартує вже менш ніж за півгодини. Раніше збірна України оголосила свій стартовий склад.

Збірна України з футболу Євро-2024 збірна Румунії з футболу

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