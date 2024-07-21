Більше, ніж просто матч: легенди Ворскли та збірна артистів зіграли з благодійною метою

20 липня у Полтаві відбувся благодійний матч між командою "Друзі Ворскли"та збірною артистів України.

Про це полтавський клуб повідомив у своєму Instagram.

Метою цієї події був збір коштів на лікування тяжкопоранених бійців ЗСУ. Вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Один із вболівальників зробив донат на суму 15 тисяч і отримав право пробити пенальті у ворота артистів. Ще 500 тисяч додасть мультимаркет "Аврора".

Основний час поєдинку завершився бойовою нічиєю з рахунком 3:3. У серії пенальті точнішими виявилися "Друзі Ворскли" — 9:8 на їхню користь.