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Більше, ніж просто матч: легенди Ворскли та збірна артистів зіграли з благодійною метою

Игорь Чернявский — 21 липня, 12:43
Більше, ніж просто матч: легенди Ворскли та збірна артистів зіграли з благодійною метою

20 липня у Полтаві відбувся благодійний матч між командою "Друзі Ворскли"та збірною артистів України.

Про це полтавський клуб повідомив у своєму Instagram.

Метою цієї події був збір коштів на лікування тяжкопоранених бійців ЗСУ. Вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Один із вболівальників зробив донат на суму 15 тисяч і отримав право пробити пенальті у ворота артистів. Ще 500 тисяч додасть мультимаркет "Аврора".

Основний час поєдинку завершився бойовою нічиєю з рахунком 3:3. У серії пенальті точнішими виявилися "Друзі Ворскли" — 9:8 на їхню користь.

Ворскла Полтава Збірна артистів України

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