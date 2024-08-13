Атлетико готує трансфер чемпіона світу

Атлетико Мадрид намагається підписати опорного півзахисника збірної Франції та саудівського Аль-Іттіхада Н'Голо Канте.

Про це повідомляє Relevo.

"Матрацники" розпочали переговори з братом футболіста, щоб з'ясувати ситуацію і дізнатися, чи хоче він виступати за іспанський клуб. Зазначається, що сторона француза надала позитивну відповідь щодо переходу.

Проблемою у переході може стати зарплата хавбека, яка значно зросла після переходу в Саудівську Аравію. Для повернення у Європу йому необхідно буде знизити свої умови.

Минулого сезону Н'Голо Канте зіграв у 44 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився чотирма голами та шістьма результативними передачами. Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2026 року. За інформацією Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 9 млн євро.

Збірна Франції з Н'Голо на Євро-2024 дійшла до півфіналу, де поступилася майбутнім переможцям збірній Іспанії – 1:2. Разом з національною командою він вигравав чемпіонат світу-2018 та ставав віцечемпіоном Європи-2016.