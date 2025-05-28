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Мюллер епічно впав на тренуванні, довівши гравців Баварії до сліз

Богдан Войченко — 28 травня 2025, 08:46
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Мюллер епічно впав на тренуванні, довівши гравців Баварії до сліз

Навіть на серйозних тренуваннях у Баварії буває місце для щирого сміху. Цього разу за гарний настрій відповідав Томас Мюллер найхаризматичніший гравець команди.

Під час одного з останніх тренувань німець невдало обробив м'яч і випадково перечепився через стрічку та впав просто на очах у партнерів.

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Реакція команди була миттєвою: футболісти мюнхенців ледь не порвали животи зі сміху.

Відео цього епічного моменту миттєво розлетілося мережею, зібравши тисячі лайків і коментарів.

Нагадаємо, Мюллер після завершення Клубного чемпіонату світу офіційно залишить мюнхенців. Гравець поки не визначився із новим клубом.

Раніше Томас розповів, наскільки особливим для нього став останній виграний з Баварією титул чемпіона Німеччини.

Баварія ВІДЕО Томас Мюллер