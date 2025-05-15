Наступні декілька тижнів покажуть більше: Мюллер – про своє майбутнє після відходу з Баварії

Півзахисник Баварії Томас Мюллер поділився планами на майбутнє, зазначивши, що він відкритий до усіх пропозицій.

Його слова наводить журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Я ще не знаю. Наразі немає нічого конкретного, але, звісно, у мене є ідеї. Будемо тримати вас в курсі. Думаю, наступні декілька тижнів покажуть більше. У нас ще попереду Клубний чемпіонат світу.



Звичайно, я також вивчаю варіант з США. У мене немає визначеної стратегії. Я ніколи не був тим, хто скаже: "Це мій єдиний план". Я дуже відкритий до усіх пропозицій", – сказав Мюллер.