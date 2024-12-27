Чалханоглу: Баварія хотіла придбати мене минулого літа, але я хочу завершити кар'єру в Інтері

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу зізнався, що минулого літа він міг опинитися у Баварії. Проте його трансфер так і не відбувся.

Слова 30-річного турка наводить Фабріціо Романо.

"Баварія хотіла мене минулого літа. Я поговорив зі своїм агентом і сказав: "Поговори з Інтером, бо це тільки їм вирішувати. Я люблю цей клуб". Я б хотів завершити кар'єру тут, завершити кар'єру у футболці Інтера", – заявив Чалханоглу.

Хавбек приєднався до "нерадзуррі" влітку 2021 року, перейшовши з Мілана на правах вільного агента.

За 3,5 роки у складі зміїв Чалханоглу провів 153 матчі, у яких він відзначився 32 голами та 26 результативними передачами.

Раніше з'явилася інформація, що Інтер може отримати пропозицію від Челсі, в результаті якої до італійців приєднається Михайло Мудрик.