Фонсека: Це правда, мене звільнили з Мілана

Екстренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував своє звільнення з Мілана.

Фахівець поспілкувався із журналістами Sky Sport.

"Я поговорив з керівництвом і це правда – мене звільнили. Таке життя, але моя совість чиста. Я зробив все, що зміг". – розповів португалець

Після 18 турів Мілан розмістився на восьмому місці у турнірній таблиці Серії А, набравши 27 очок та має гру у запасі.

У своєму останньому матчі з Фонсекою на чолі "россонері" не змогли переграти Рому.

Раніше став відомий наступний португальського спеціаліста у Мілані.