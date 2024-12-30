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Фонсека: Це правда, мене звільнили з Мілана

Володимир Максименко — 30 грудня 2024, 10:07
Фонсека: Це правда, мене звільнили з Мілана
Паулу Фонсека
Ніколо Скіра

Екстренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував своє звільнення з Мілана.

Фахівець поспілкувався із журналістами Sky Sport.

"Я поговорив з керівництвом і це правда – мене звільнили. Таке життя, але моя совість чиста. Я зробив все, що зміг". – розповів португалець

Після 18 турів Мілан розмістився на восьмому місці у турнірній таблиці Серії А, набравши 27 очок та має гру у запасі.

У своєму останньому матчі з Фонсекою на чолі "россонері" не змогли переграти Рому.

Раніше став відомий наступний португальського спеціаліста у Мілані.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Паулу Фонсека

Мілан

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