Фонсека: Це правда, мене звільнили з Мілана
Паулу Фонсека
Ніколо Скіра
Екстренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував своє звільнення з Мілана.
Фахівець поспілкувався із журналістами Sky Sport.
"Я поговорив з керівництвом і це правда – мене звільнили. Таке життя, але моя совість чиста. Я зробив все, що зміг". – розповів португалець
Після 18 турів Мілан розмістився на восьмому місці у турнірній таблиці Серії А, набравши 27 очок та має гру у запасі.
У своєму останньому матчі з Фонсекою на чолі "россонері" не змогли переграти Рому.
Раніше став відомий наступний португальського спеціаліста у Мілані.