Розчавлений Марадона, юрист Пеп і мумії за Герреро: як зірки футболу справлялися з дискваліфікаціями за допінг

Михайло Мудрик вже п'ять місяців не грає за Челсі через провалений допінг-тест, і досі невідомо, коли українець повернеться на поле.

Чемпіон розповідає, як в минулому зірки футболу виходили з подібних ситуацій.

Вечеря у мами

Перше правило допінгу – правду про нього пишуть хіба в автобіографіях.

Анджело Перуцці – яскравий приклад.

Усі фани Кальчо зі стажем його пам'ятають – потужний, кремезний був голкіпер. До такого нарватися – то високий ризик лишитися без зубів.

Ну, але в 1990-му ще юний Анджело у Ромі раптом попався на забороненому препараті – фентерміні.

"Я вечеряв у мами, сильно наївся і випив таблетки для схуднення", – такою була офіційна версія від тоді ще маловідомого воротаря.

Федерація могла це розслідувати, але повірила – попри навіть те, що разом із Перуцці на фентерміні впіймали зіркового нападника Роми Андреа Карневале.

Їм обом впаяли по року дискваліфікації – і справу закрили.

"Ніякої вечері не було. Таблетку мені дав одноклубник. Я відновлювався від пошкодження, і він пообіцяв, що вона допоможе мені не отримати рецидив. Я був наївним і заслужив покарання своєю тупістю. Я не хотів, щоб у це приплітали мою родину, але мене змусили це сказати. Я був ніким. Вони вирішили пожертвувати мною", – написав вже дорослий і знаменитий Перуцці у 2005-му.

Допінг не завадив його славі – Анджело став видатною фігурою для Ювентуса 1990-х та Лаціо 2000-х.

"Відрізали ноги"

Найепічніша історія з усіх, що ви прочитаєте тут.

Дієго Марадона подолав наркотичну залежність і готувався до ЧС-1994, як проклятий. Важкі тренування, нелюдський графік – за якихось півроку він скинув 15 кіло.

Maradona preparing for the 1994 World Cup pic.twitter.com/XXg9h0RprH — 90s Footballers (@90sPlayers) December 19, 2023

Позаду в Дієго була неоднозначна кар'єра – геніальний ЧС-1986, єврокубки з Наполі, але й 15-місячний бан за кокаїн у 1991-92 роках.

Ясно, що молоді Батистута, Редондо, Сімеоне, Ортега бачили в ньому бога.

В стартових турах вони прибрали з дороги Нігерію та Грецію, а Марадона оформив гол плюс пас, моментами нагадуючи себе молодого. Весь світ стояв на вухах – аж до миті, коли в Дієго взяли допінг-пробу.

Ефедрин, норефедрин, псевдоефедрин, норпсевдоефедрин і метилефедрин – будь-який лікар підтвердить, що цей коктейль не міг потрапити в кров через один випадковий препарат. Дієго свідомо вживав це, аби зігнати вагу й набрати форму.

Вирок – 15 місяців без футболу.

"Мені відрізали ноги. Я більше не хочу помсти, я розбитий", – плакав Марадона, а ще звинувачував у всьому лікаря Даніеля Серріні, який його готував.

Без свого вождя Аргентина розвалилася – програла два поєдинки і безславно вилетіла.

"Я шукав тебе на полі весь матч, але не зміг знайти", – театрально звертався до Марадони Фернандо Редондо.

Дієго на той момент було 33 роки, і він не зав'язав з футболом остаточно. В 1995-97 роках Марадона ще пограв за Бока Хуніорс, проте так погано, що якось не реалізував 5 поспіль пенальті. До всього, він знову підсів на кокаїн. Повноцінного повернення після "відрізаних ніг" на ЧС-1994 у Марадони не вийшло.

Нандролонова епідемія

Ну, а це історія з корупційно-мафіозним шлейфом.

Для розуміння, нандролон – анаболічний стероїд, що стимулює синтез білка. Його ін'єкції провокують ріст м'язової маси, укріплюють сустави, підвищують витривалість.

І уявіть собі, у 2001-му на цьому нандролоні попалося аж 10 зірок італійської Серії А!

Це був неймовірний улов, але й грандіозний пшик теж.

Marcatore d’altri tempi, “bad boy”, Difensore con la D maiuscola.

La Lazio, la sua seconda pelle.



7 anni, 217 presenze e 11 gol.

Un campionato, due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, due Supercoppe italiane e una Supercoppa europea.



Auguri Fernando!#Couto #Lazio

🦅⚪️🔵 pic.twitter.com/06T2cVYYJJ — GiGi SSLazio (@GiGiSSLazio) August 2, 2024

Наприклад, захисника Лаціо Фернанду Коуту дискваліфікували на 10 місяців, але апеляція зменшила термін до 4, повіривши, що нандролон потрапив у кров через... шампунь. В нього дійсно було шикарне волосся.

Ще кумедніше вийшло з Едгаром Давідсом із Ювентуса, який заявляв, що як антивакцинатор не дозволяє себе колоти:

"Це йде врозріз з моїми переконаннями. Моє тіло – храм мого духу, і я ним дорожу. Через це медперсоналу Юве буває зі мною непросто".

Вину Едгар визнав аж коли запахло тюрмою – і його 16-місячну дискваліфікацію скоротили до 5 місяців, причому 3 з них припали на літо. Він майже нічого не пропустив.

Яп Стам – ще один "нандролонщик" – здав позитивний тест влітку 2001-го. Адвокати наполягали, що все через їжу з високим вмістом холестерину – їм теж повірили і скоротили бан до "стандартних" 4 місяців.

Єдиним, хто тоді повстав проти системи, був Пеп Гвардіола, що догравав у Брешії.

Baggio, Appiah e Guardiola no Brescia na temporada 2002/03. pic.twitter.com/oK8jXKpRxO — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) January 7, 2025

"Але якщо я справді винен, то маю відсидіти два роки дискваліфікації, а не 4 місяці", – наполягав він.

Італійці розгнівалися – навіть впаяли бунтареві умовний термін в цивільному суді. Проте Гвардіола продовжував – і що ви думаєте? Невдовзі римську антидопінгову лабораторію закрили після позачергової перевірки – виявилось, що там прямо на столах лежали пакетики з кокаїном.

Понад те, дослідження 2007 року довело, що людський організм за деяких обставин сам синтезує помірні дози нандролону.

Гвардіола переміг – його виправдали.

Разом з тим, що насправді відбувалося з нандролоном у Кальчо 2000-х – досі загадка.

Таблетки для схуднення

Якщо порівнювати із Серією А, то в АПЛ з допінгом було геть нудно.

Адріана Муту ловили на кокаїні, Ріо Фердинанд пропускав тести – скандали, але трохи не те.

Мабуть, першим дійсно знаменитим допінгістом в АПЛ став Коло Туре у березні 2011 року. Івуарієць, що зробив ім'я в Арсеналі, тоді виступав за Ман Сіті:

"Це був складний період для мене і моєї родини. Я просто взяв щось сечогінне – я завжди уважно стежу за своєю вагою, і навіть зараз зважуюся щодня. Я робив це від початку кар'єри. Моя вага трохи збільшилася, а 2,3,4 зайві кілограми роблять вас іншим гравцем. Я був просто шокований, коли мені сказали, що я провалив тест.

Найбільше боліло, коли 15-річна дочка запитала: "Тату, ти вживав наркотики?" Напевно, хтось із хлопців сказав їй про це у школі. Довелося пояснювати їй, що це не кокаїн чи щось подібне".

Зразкова репутація Туре, якому вже стукнуло 30, скоротила йому дискваліфікацію до 6 місяців – комісія повірила, що це було ненавмисно.

Він повернувся в кінці 2011-го, проте вже не в основу – його витіснив Джолеон Лескотт.

Разом з тим, Туре нормально виходив з лавки у Сіті, Ліверпулі, Селтіку, перш ніж завершив у 2017-му. В футбольному світі він зберіг повагу.

Що ж до таблеток для схуднення, то вони ще раз вийшли на сцену в 2021-му, коли їх у дружини взяв Андре Онана із Аякса. Йому теж повірили, але бан був суворішим – 12 місяців без футболу. Зараз Андре грає за МЮ, куди перебрався у 2023-му за 50 млн євро, тож ніяких репутаційних проблем йому допінг не створив. Помилки прощають – головне, аби це не було свідоме шахрайство.

"Вибачте, ми помилилися"

І таке теж, на жаль, буває.

Мамаду Сако має мало фанів в Україні, адже саме проти наших француз зіграв свій найкращий матч у кар'єрі.

Il y a très exactement DIX ANS, Mamadou Sakho entrait dans l’histoire de l’Equipe de France avec ce France-Ukraine.



Mon match préféré de l’ère Deschamps (comme beaucoup je pense). Celui qui la lance. pic.twitter.com/lL7isf9qXm — Feuille de Match (@fdematch) November 19, 2023

Його неприємності з допінгом почалися в квітні 2016-го, коли Мамаду здав підозрілий тест після матчу Ліверпуля з Ман Юнайтед.

Перший вирок – тимчасове відсторонення на 30 днів. Через нього Сако пропустив фінал Ліги Європи, який червоні програли Севільї, а також не потрапив до заявки Франції на домашній чемпіонат Європи, де "Ле Бле" взяли срібло.

І що ж було далі?

Виявилось, що в лабораторії наплутали, і в крові Сако був гігенамін, який жодними правилами не заборонений. Отже, весь цей час він мав право грати.

Зірка Мамаду й так котилася вниз, і той удар її добив остаточно. Вже скоро він опинився в Крістал Пелас, тоді в Монпельє, а з 2024-го взагалі грає за Торпедо Кутаїсі.

Mamadou Sakho - Montpellier to Torpedo Kutaisi (Georgia) (2024) pic.twitter.com/xx1yjKkgh6 — Transfersthathappened (@actualtransfers) January 2, 2025

У 2020-му адвокати добилися для Сако вибачення і грошову компенсацію за помилку – єдина його "перемога" над WADA.

І він не один такий. Наприклад, у Бразилії в 2013-му на псевдодопінгу "впіймали" Деку. Йому-то байдуже, він якраз завершував кар'єру, але історія стала знаменитою, коли лабораторію в Ріо, що проводила тести, закрили за порушення процедурних норм, а всі її вердикти відмінили. Тобто, були й інші невинні жертви, чиї кар'єри зіпсували діряві пробірки й непрацюючі реактиви.

Сексуальні медсестри

Найбільш ідіотський допінговий випадок щонайменше в ХХІ столітті.

У 2016-му Самір Насрі посварився з Пепом Гвардіолою і приїхав відновлювати кар'єру до Севільї.

Там під орудою Хорхе Сампаолі повним ходом йшла перебудова, жертвою якої став наш Євген Коноплянка. А от Насрі спочатку прижився, грав добре, жодних проблем.

І от, уявіть, раптом він виставив у Instagram фото із сексуальною медсестрою, від якої начебто отримав "повний спектр послуг".

Samir Nasri back in the Premier League. He would like to thanks Drip Doctors for helping him back to the top of his game. pic.twitter.com/NZ1klMJwdu — Paddy Power (@paddypower) January 12, 2019

Якби не той пост, ніхто б і не дізнався, де він був.

Ну, але Насрі розповів – і ЗМІ стали копати, вийшли на американську клініку DripDoctors, де визнали, що робили Саміру переливання крові. У футболі це штука строго дозована, бо це один зі способів приховати допінг, тому дозволяється переливати лише 50 мілілітрів за раз. Насрі ж перелили літр.

Також після недвозначного коментаря від нього зі скандалом пішла його дівчина.

Ну, і на додачу ФІФА дискваліфікувала француза спочатку на півроку, а тоді ще на рік.

Красень!

І ні, у Насрі не вистачило сил повернутися після такого в футбол. Його спроби у Вест Гемі в 2019-му та Андерлехті в 2020-му обернулися абсолютними розчаруваннями. Заново віднайшов себе Самір вже як телеексперт у Франції набагато пізніше.

Samir nasri qui fait un rappel sur canal 2022 c trop goatesque pic.twitter.com/9HVwWAnN2A — 🇲🇦 (@MocroInBlack) September 4, 2022

Мумія як аргумент

Ну, а це випадок найбільш незвичайний.

У 2017-му в крові ексгравця Баварії та легенди перуанського футболу Паоло Герреро знайшли речовину зі страшною назвою "бензоілекгонін".

Лікарі казали, що це стимулятор, який міг потрапити в організм в тому числі з кокаїном. Паоло це люто заперечував. У свої 34 він ще був ого-го і очолював атаку Фламенго. До всього, він був капітаном і найкращим бомбардиром в історії збірної Перу, з якою мріяв поїхати на ЧС.

Річний бан за бензоілекгонін підривав його мрію, і Герреро пішов до суду.

Фінальне засідання зібралось за три тижні до старту Мундіалю – тобто, Паоло підтримував форму сам без жодних гарантій.

We’re not crying, you’re crying. 😭



Captain Paolo Guerrero has arrived at Peru National Team camp. Next stop, Russia.



🇵🇪 #FuerzaPaolo 🇵🇪 pic.twitter.com/ixz4XEoalI — COPA90 US (@Copa90US) May 31, 2018

Врятували його... мумії дітей інків, які знайшли в Андах на висоті 6000 м. Нещасних принесли в жертву, і в їхніх тілах вчені теж знайшли цей бензоілекгонін. Схоже, він в невеликих дозах присутній у місцевих рослинах, які перуанці вживають в їжу тисячоліттями.

"По вашому, вони теж приймали кокаїн? Чи якийсь інший допінг?" – запитував у суддів Герреро.

Аргумент був таким потужним, що його виправдали негайно, і Паоло поїхав прямо до Росії, аби здійснити-таки свою мрію.

Навіть зараз у 41 рік він продовжує виступати й забивати вдома за Альянс Ліму, адже ніяким допінгістом Герреро зроду не був. Як і з Сако, і з Деку збій дала система, а не гравець.

А що Мудрик?

"Нема нічого нового під сонцем", – це не ми придумали, а Екклезіаст.

Мудрик переживає те, що й інші до нього – ні більше, ні менше.

Як і Перуцці, всю правду Михайло розповість хіба в книжці по завершенні кар'єри.

Він, звісно, не Марадона, проте пости в соцмережах, в яких уболівальники Челсі сумують за українцем, вже збирають тисячі лайків. Команда забиває мало, тож їх ставатиме ще більше.

Чи є тут місце теорії змови, як з нандролоном? Або ж Михайло помилився, як Онана? Чи, може, дров наламала WADA, як із Сако?

Вже скоро все стане ясно.

Головне для Мудрика – не вести себе по-ідіотськи, як Насрі, і продовжувати тренуватися попри все, як Герреро. 5 місяців поза грою – неприємно, але йому лише 24, і це не легка атлетика. У футболі допінг про інше – це не вирок, а, швидше, урок, який вчать і живуть з тим далі.