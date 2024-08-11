Черговий аванс от нового тренера: Мудрик потрапив у старт Челсі на спаринг з топклубом

Головний тренер Челсі Енцо Мареска включив Михайла Мудрик у стартовий склад на товариський матч з Інтером.

Вибір італійського наставника на заключний спаринг міжсезоння оприлюднили у соціальних мережах клубу.

Your XI is here. 👇 pic.twitter.com/SBSsJ7SbUe — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2024

У 5 попередніх контрольних поєдинках Мудрик вийшов на поле з перших хвилин лише два рази — проти Манчестер Сіті та Селтіка. В тих матчах він відіграв по тайму. Також він виходав на заміну у спарингах із Реалом та Америкою.

Останнім часом майбутнє Михайла на Стемфорд Брідж стає все більш туманним, адже Челсі завершує перехід Педру Нету, який може зіграти на його позиції.