Черговий аванс от нового тренера: Мудрик потрапив у старт Челсі на спаринг з топклубом
Головний тренер Челсі Енцо Мареска включив Михайла Мудрик у стартовий склад на товариський матч з Інтером.
Вибір італійського наставника на заключний спаринг міжсезоння оприлюднили у соціальних мережах клубу.
У 5 попередніх контрольних поєдинках Мудрик вийшов на поле з перших хвилин лише два рази — проти Манчестер Сіті та Селтіка. В тих матчах він відіграв по тайму. Також він виходав на заміну у спарингах із Реалом та Америкою.
Останнім часом майбутнє Михайла на Стемфорд Брідж стає все більш туманним, адже Челсі завершує перехід Педру Нету, який може зіграти на його позиції.