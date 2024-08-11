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Черговий аванс от нового тренера: Мудрик потрапив у старт Челсі на спаринг з топклубом

Ігор Чернявський — 11 серпня, 16:33
Черговий аванс от нового тренера: Мудрик потрапив у старт Челсі на спаринг з топклубом

Головний тренер Челсі Енцо Мареска включив Михайла Мудрик у стартовий склад на товариський матч з Інтером.

Вибір італійського наставника на заключний спаринг міжсезоння оприлюднили у соціальних мережах клубу.

У 5 попередніх контрольних поєдинках Мудрик вийшов на поле з перших хвилин лише два рази — проти Манчестер Сіті та Селтіка. В тих матчах він відіграв по тайму. Також він виходав на заміну у спарингах із Реалом та Америкою.

Останнім часом майбутнє Михайла на Стемфорд Брідж стає все більш туманним, адже Челсі завершує перехід Педру Нету, який може зіграти на його позиції.

Інтер Челсі Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

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