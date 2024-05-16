Мудрик: Думаю, травма не завадить мені на Євро

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вважає, що травма голови, яку він зазнав у матчі 34 туру АПЛ проти Брайтона, не завадить йому зіграти на Євро-2024.

Про це футболіст повідомив у коментарі Tribuna.com.

"Чи завадить мені травма на Євро-2024? Думаю, що ні", — сказав Мудрик.

Раніше Михайло написав у інстаграмі, що більше не зіграє на клубному рівні в цьому сезоні.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму поєдинку гравець зіштовхнувся головою із захисником суперника Таріком Лемпті та впав на газон.

Зазначимо, що Мудрик є одним із лідерів збірної України. Поки, не відомо чи завадить травма українцеві зіграти на Євро-2024. Турнір розпочнеться 14 червня.

Напередодні травму отримав інший гравець національної команди Георгія Судакова, який не зміг взяти участь у фіналі Кубку України. Пізніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич заявив, що ушкодження не завадить футболісту зіграти на Євро-2024.



