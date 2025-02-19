Миколенко багато чого може покращити: Моєс – про гру українця

Головний тренер Евертона Девід Моєс оцінив гру українського захисника Віталія Миколенка.

Про це фахівець розповів у коментарі Setanta Sports.

"Вважаю, що він добре грав у наших матчах. Я бачу стабільне покращення в цілому за ці роки. Гадаю, коли ти потрапляєш до АПЛ, адаптуватися в ній одразу нелегко, потрібен час, щоб освоїтися. Я думаю, що коли ти молодий гравець, на це потрібен час.

Гадаю, мабуть, відколи Миколенко прийшов, йому завжди доводилося шукати способи виходити на новий рівень, тому що команда потребувала цього. І це було складно, це тиснуло на нього. А клуб був ближче до нижньої частини таблиці, ніж до верхньої.

Він дуже добре зіграв у трьох матчах, які ми вже провели, тож я сподіваюся, що ми продовжимо його розвиток, ми хочемо цього. Він має багато гарних якостей і багато чого ще може покращити, тож сподіваюся, ми зможемо йому допомогти. Він дійсно непоганий гравець, – сказав Моєс.