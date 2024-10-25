Моурінью: Я готовий очолити клуб, який не грає в єврокубках

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью заявив про бажання очолити клуб, який не виступає в єврокубкових змаганнях

Його слова передає BBC.

"Найкраще, що я можу зробити, це піти з Фенербахче до клубу, який не грає в єврокубкових турнірах. Так що якщо є клуб з нижньої частини турнірної таблиці АПЛ, якому потрібен тренер через два роки, я готовий піти", – сказав наставник.

З літа 2024 Моурінью тренує Фенербахче. Контракт наставника зі стамбульцями чинний до червня 2026 року. Наразі команда займає четверте місце у чемпіонаті Туреччини, набравши 17 очок.

Напередодні стало відомо, що підопічні португальця зіграють товариський матч з російським Зенітом.