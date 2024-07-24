Моурінью розкритикував штучний газон у матчі з Лугано

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью вважає, що якість газону в матчі проти Лугано у кваліфікації Ліги чемпіонів є неприйнятною.

Про це відомий португальський фахівець сказав на пресконференції.

"Я не хотів говорити про гру на штучному газоні перед матчем, тому що ми не хотіли виправдовуватися. Було важко грати матч на пластиковому, тобто синтетичному полі. Нелегко в цьому сенсі довелося і футболістам. Їм було важко йти в дриблінг з м’ячем, нам було важко просувати м’яч. Було важко адаптуватися.

Я не хотів про це говорити перед матчем, але можу сказати, що це була складна ситуація. Неприпустимо грати на цьому газоні. Я вважаю неприпустимим, щоб матч Ліги чемпіонів проходив на такому полі", — розповів Моурінью.

Нагадаємо, що Фенербахче у неймовірному матчі здолав Лугано на виїзді (3:4). Для Моурінью це стала перша офіційна гра на чолі турецького гранда. Влітку португалець підписав контракт із клубом на 2 роки.

Напередодні Фенербахче оголосив про підписання французького вінгера Аллана Сен-Максімена.