Фенербахче оголосив про трансфер Сен-Максімена
— 17 липня, 18:28
27-річний французький нападник Аль-Ахлі Аллан Сен-Максімен перейшов у Фенербахче.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2024/25. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
У минулому сезоні Максімен забив лише 4 м'ячі в 31 матчі за саудівську команду у всіх турнірах.
Нагадаємо, форвард зробив собі ім'я у Ньюкаслі, у складі якого виступав з 2019 по 2023 рік.
Зазначимо, що наразі головним тренером Фенербахче є португалець Жозе Моурінью, який у червні підписав 2-річний контракт.