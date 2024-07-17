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Фенербахче оголосив про трансфер Сен-Максімена

— 17 липня, 18:28
Фенербахче оголосив про трансфер Сен-Максімена

27-річний французький нападник Аль-Ахлі Аллан Сен-Максімен перейшов у Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2024/25. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

У минулому сезоні Максімен забив лише 4 м'ячі в 31 матчі за саудівську команду у всіх турнірах.

Нагадаємо, форвард зробив собі ім'я у Ньюкаслі, у складі якого виступав з 2019 по 2023 рік.

Зазначимо, що наразі головним тренером Фенербахче є португалець Жозе Моурінью, який у червні підписав 2-річний контракт.

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