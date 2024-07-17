Фенербахче оголосив про трансфер Сен-Максімена

27-річний французький нападник Аль-Ахлі Аллан Сен-Максімен перейшов у Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2024/25. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

У минулому сезоні Максімен забив лише 4 м'ячі в 31 матчі за саудівську команду у всіх турнірах.

Нагадаємо, форвард зробив собі ім'я у Ньюкаслі, у складі якого виступав з 2019 по 2023 рік.

Fenerbahçe’mize hoş geldin Allan Saint-Maximin 💛💙



Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.



27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.



Allan… pic.twitter.com/LwqP0HdpKC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 17, 2024

Зазначимо, що наразі головним тренером Фенербахче є португалець Жозе Моурінью, який у червні підписав 2-річний контракт.