Моурінью назвав двох фаворитів Ліги Європи

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью вважає, що англійські Манчестер Юнайтед та Тоттенгем є фаворитами на перемогу в Лізі Європи.

Про це тренер розповів на пресконференції перед матчем з МЮ.

"Якщо мене попросять назвати дві команди, які мають найбільше шансів перемогти у Лізі Європи, то я з радістю їх назву. Це Манчестер Юнайтед та Тоттенгем. Я не бачу причин для Манчестер Юнайтед боятися Фенербахче, але я думаю, що вони знають, що це буде нелегка гра для них. Якщо вони думають, що це буде легко - то це неправильний підхід. Вони знають, що гра може бути важкою для них", – сказав Моурінью.

Нагадаємо, в Англії двома останніми клубами Моурінью були Манчестер Юнайтед та Тоттенгем. Саме з МЮ його команда зустрінеться в межах 3 туру Ліги Європи, початок – о 22:00 за київським часом.

Напередодні повідомлялося, що Фенербахче зіграє товариський матч проти російського Зеніта. Поєдинок відбудеться 15 листопада у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу".