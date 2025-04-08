Моурінью прокоментував скандальний інцидент із тренером Галатасарая

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував свій скандальний інцидент із наставником Галатасарая Оканом Буруком, якого португалець схопив за ніс.

62-річного фахівця цитує Goal.com.

"Одне фото варте тисячі слів. Якби я розповів, що сталося, це була б моя версія, але в тренера Галатасарая є своя. Слова мало що значать, а фотографії говорять самі за себе. Я впевнений, що в Голлівуді бачили, що сталося", – заявив тренер Фенербахче.

Нагадаємо, Моурінью схопив Окана за ніс після поразки в Кубку Туреччини від Галатасарая. Турецький фахівець після цього повалився на землю. Моурінью за свою витівку отримав 3-матчеву дискваліфікацію та грошовий штраф у розмірі 292500 турецьких лір (5955 фунтів).