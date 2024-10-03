Моурінью може очолити Евертон Миколенка

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью може очолити Евертон, за який грає футболіст збірної України Віталій Миколенко.

Про це повідомляє Football Insider.

В його призначенні зацікавлений Ден Фрідкін, який нещодавно став новим власником "ірисок".

Бізнесмен має добрі стосунки з португальським фахівцем через його роботу в Ромі – американець також володіє римським клубом.

З літа 2024 Моурінью тренує Фенербахче. Контракт наставника зі стамбульцями чинний до червня 2026 року.

За 7 турів команда під керівництвом Жозе набрала 16 очок та посідає друге місце у турецькому чемпіонаті.