Монако може повернути до Європи ексфутболіста Ліверпуля

Колишній футболіст Ліверпуля, ПСЖ та низки інших клубів Джорджиньо Вейналдум може взимку повернутись у Європу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У послугах футболіста зацікавлений Монако. Залишається невідомим, який варіант трансферу розглядає французький клуб – оренду чи повноцінне придбання.

Нагадаємо, у 2023 році Вейналдум перебрався з ПСЖ до Аль-Іттіфака за 8 мільйонів євро.

У складі паризького клубу нідерландець ставав чемпіоном Франції. Окрім того, на рахунку Вейналдума перемоги в чемпіонаті Англії та Лізі чемпіонів у складі Ліверпуля.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялось, що колишній тренер Монако може очолити Боруссію Дортмунд.