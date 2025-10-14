Українська правда
Молодіжна збірна України назвала склад на матч з Хорватією

Олександр Булава — 14 жовтня 2025, 18:13
Молодіжна збірна України назвала склад на матч з Хорватією
УАФ

Тренерський штаб збірної України U-21 назвав стартовий склад на матч кваліфікації Євро-2027 проти Хорватії.

Збірна України U-21: Домчак, Корнійчук, Михавко (К), Захарченко, Протасевич, Варфоломєєв, Саленко, Федор – Маткевич, Степанов, Слесар

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку – на YouTube-каналі УАФ.

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. У другому турі підопічні Уная Мельгоси зіграли внічию з Угорщиною.

Напередодні матчу 3 туру українці очолюють групу H, випереджаючи Туреччину, Угорщину, Хорватію та Литву. У Хорватії наразі лише 1 очко, проте команда ще має одну гру в запасі.

На Євро-2027 вийдуть ті збірні, що посядуть перші місця у своїх групах, а також найкращі команди з других місць.

