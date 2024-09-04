Збірна України U-21 провела тренування перед відбірковими матчами на Євро-2025

Молодіжна збірна України (U-21) продовжує підготовку до відбіркових матчів на чемпіонат Європи-2025.

Про це повідомляє УАФ.

Перший матч Україна — Сербія відбудеться 6 вересня у Ризі, на стадіоні "LNK Sporta Parks", початок — о 19:00 за київським часом. Другий поєдинок пройде 10 вересня в місті Балліміна на стадіоні "Шоуграундс", Україна зіграє проти Північної Ірландії. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що молодіжна збірна поки не втрачала очок, вона здобула 6 із 6 перемог та йде лідером групи F.

У фінальній частині Євро-2025 виступить 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.

Нагадаємо, раніше головний тренер молодіжки Унаї Мельгоса оголосив список гравців, які виступатимуть на відборі до Євро-2025.