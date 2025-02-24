Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Салах: Великим хлопцям з Ліверпуля потрібен ще один титул

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 09:37
Салах: Великим хлопцям з Ліверпуля потрібен ще один титул
Мохаммед Салах
Getty Images

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував перемогу над Манчестер Сіті в матчі 26 туру АПЛ на тлі чемпіонських перегонів з Арсеналом.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Нам з великими хлопцями з Ліверпуля потрібен ще один титул. І так, ми зробимо все, щоб його виграти.

Я б не сказав, що ми зараз близькі до чемпіонства, але ми дуже цього хочемо", – розповів Салах.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Ліверпуль відірвався від Арсенала та наразі лідирує в чемпіонаті Англії, набравши 64 залікові бали.

В наступному поєдинку "червоні" зустрінуться з Ньюкаслом – матч відбудеться 26 лютого, стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Манчестер Сіті Мохаммед Салах

Ліверпуль

Я побачив світле майбутнє, – Гвардіола оцінив поразку Манчестер Сіті від Ліверпуля
Один з європейських грандів втрутився у боротьбу за Салаха
Манчестер Сіті не зміг зупинити Ліверпуль, Ньюкасл та Ноттінгем забили сім голів на двох у 26 турі АПЛ
Салах став володарем унікального досягнення в межах АПЛ
Інший світ Луїса Діаса: партизани, Вальдеррама та індіанське плем'я, що вимирає

Останні новини