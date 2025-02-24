Салах: Великим хлопцям з Ліверпуля потрібен ще один титул

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував перемогу над Манчестер Сіті в матчі 26 туру АПЛ на тлі чемпіонських перегонів з Арсеналом.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Нам з великими хлопцями з Ліверпуля потрібен ще один титул. І так, ми зробимо все, щоб його виграти.



Я б не сказав, що ми зараз близькі до чемпіонства, але ми дуже цього хочемо", – розповів Салах.