Салах: Великим хлопцям з Ліверпуля потрібен ще один титул
Мохаммед Салах
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Нападник Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував перемогу над Манчестер Сіті в матчі 26 туру АПЛ на тлі чемпіонських перегонів з Арсеналом.
Слова футболіста наводить ESPN.
"Нам з великими хлопцями з Ліверпуля потрібен ще один титул. І так, ми зробимо все, щоб його виграти.
Я б не сказав, що ми зараз близькі до чемпіонства, але ми дуже цього хочемо", – розповів Салах.
Зазначимо, що завдяки цій перемозі Ліверпуль відірвався від Арсенала та наразі лідирує в чемпіонаті Англії, набравши 64 залікові бали.
В наступному поєдинку "червоні" зустрінуться з Ньюкаслом – матч відбудеться 26 лютого, стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.