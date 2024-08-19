Модрич планує виступити за Хорватію на чемпіонаті світу-2026

Півзахисник Реала Лука Модрич планує виступити за збірну Хорватії на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляє As.

Лука Модрич продовжує виступати у збірній Хорватії. Мадридця, якому через місяць виповниться 39 років, викликав Златко Далич на офіційні матчі Ліги націй у вересні проти Португалії та Польщі.

Мрія Луки — потрапити на Чемпіонат світу у 2026 році. Тоді йому буде майже 41 рік. Футболіст також вважає себе важливою фігурою для хорватської команди, якій важко знайти якісну заміну в півзахисті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Модрич став найтитулованішим гравцем в історії Реала. Раніше він продовжив контракт із "вершковими". На Євро-2024 він разом зі збірною Хорватії не зміг пробитися у плейоф. Також варто додати, що Лука став найстаршим автором забитого м'яча в історії Євро.