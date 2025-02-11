МЛС засудили антисемітські пости власника Лос-Анджелес

МЛС та ФК Лос-Анджелес опублікували спільну заяву, у які засудили антиізраїльські пости, які були поширені власником "чорно-золотих" Рубеном Гнаналінгемом у соціальній мережі LinkedIn.

Про це йдеться на офіційних сайтах ліги та клубу.

"МЛС та Лос-Анджелес рішуче засуджують глибоко образливі пости в соціальних мережах, якими, як повідомляється, поділився Рубен Гнаналінгем, член групи власників клубу", – йдеться в заяві.

За інформацією від The Athletic, вперше про поведінку Гнаналінгема повідомило видання The Jewish Chronicle. У статті наводилися "численні антиізраїльські пости", в одному з них закликалося "демонтувати Ізраїль", в іншому йшлося про "фашистський нацистський сіонізм", а в третьому було посилання на теорію змови, в якому стверджувалося, що Ізраїль має план "завоювати арабський світ".

Гнаналінгем не писав пости, а поширював їх на своїй сторінці, однак наразі перевірити це неможливо, адже аккаунт функціонер був видалений. У заяві клубу Рубен попросив вибачення за свої репости та заявив, що відійшов від соцмереж.

"Я глибоко шкодую, що контент, розміщений на моєму акаунті в соціальних мережах, спричинив страждання і занепокоєння. У мене ніколи не було наміру образити чи зашкодити комусь, і я беру на себе відповідальність за те, що не проявив більшої обережності, перш ніж ділитися цими дописами.

"Я вирішив відійти від соціальних мереж в осяжному майбутньому, щоб зосередитися на своїх професійних обов'язках і переконатися, що моє спілкування відображає цінності та високі стандарти, яких від мене очікують як від глобального бізнес-лідера", – заявив Гнаналінгем.

Зазначимо, що Рубен Гнаналінгем був залучений до створення клубу ще на ранніх стадіях його заснування. Окрім того, малайзійський бізнесмен у 2011 році став акціонером клубу Чемпіоншипа Квінс Парк Рейнджерс, а у 2014 його підвищили до співголови правління англійського клубу.