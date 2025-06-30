Чеберко допоміг Коламбусу здолати Філадельфію, ФК Лос-Анджелес зі Смоляковим програв Ванкуверу в регулярному чемпіонаті МЛС

У ніч з 29 на 30 червня відбулися два матчі МЛС за участі українських футболістів.

Коламбус Крю із Євгеном Чеберком у центрі захисту здолав Філадельфію Юніон з рахунком 1:0. Українець відіграв перший тайм після чого був замінений. Портал SofaScore оцінив його виступ у 6,9.

Після 20 зіграних матчів Філадельфія продовжує очолювати турнірну таблицю Східної конференції, Коламбус наблизився до Юніона на відстань трьох очок завдяки цій перемозі.

Standings provided by Sofascore

З таким же рахунком, 1:0, завершився і поєдинок між ФК Лос-Анджелес та Ванкувер Вайткепс. Український оборонець ЛА Артем Смоляков провів на полі 60 хвилин, заробив жовту картку за розмови з арбітром та отримав оцінку 6,8 від SofaScore.

Зауважимо, що Ванкувер провів 19 матчів у нинішньому сезоні та відстає від Сан-Дієго на один заліковий бал, маючи гру в запасі. Лос-Анджелес має відразу 3 поєдинки в запасі, проте їх відставання від лідера Західної конференції складає 13 очок.

Standings provided by Sofascore

МЛС – регулярний чемпіонат

30 червня

Коламбус Крю – Філадельфія Юніон 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45+2 Фарсі

ФК Лос-Анджелес – Ванкувер Вайткепс 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 20 Саббі