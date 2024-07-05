Минай щодо заміни Дніпро-1 в УПЛ: Ми в режимі очікування

Генеральний менеджер Миная Мирослав Небесник відреагував на інформацію, що закарпатський клуб може замінити Дніпро-1 у чемпіонаті України, якщо дніпровська команда припинить існування.

Про це розповів функціонер у коментарі Трибуні.

"Ми в режимі очікування. Ні на що не можемо вплинути. Дніпро-1 затягує процес, вони вирішують якісь свої питання та підставляють усі клуби Прем'єр-ліги, а також Першої та Другої ліг. Бо якщо добиратимуть команду до УПЛ, там теж будуть рухи. А часу дедалі менше. Клуби не розуміють, що робити, як чинити.

Ще з'являється звідкись інформація про якісь стикові додаткові матчі. Я взагалі не розумію, як все правильно має відбутися без конкретики від Дніпра-1.

Це неповага до футбольної спільноти України – це затягування. Тому що коли схожа ситуація була у Металіста 1925, то клуб як мінімум тримав усіх у курсі, що у них відбувається. Це називається порядність", — розповів Небесник.