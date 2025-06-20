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Клуб Першої ліги звільнив головного тренера

Олексій Мурзак — 20 червня 2025, 14:08
Клуб Першої ліги звільнив головного тренера
Євген Калиниченко
ФК Минай

Минай оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Євгенієм Калиниченком.

Про це повідомила пресслужба представника Першої ліги.

Разом з 36-річним фахівцем закарпатський клуб покинули і його помічники – Олександр Сірик та тренер воротарів Сергій Гарін.

Нагадаємо, що Калиниченко очолив Минай на початку лютого 2025 року. Під його керівництвом команда провела 10 поєдинків, в яких здобула 4 перемоги, двічі зіграла внічию, та 4 рази програла. Втім, команда змогла зберегти прописку у Першій лізі на сезон 2025/25, посівши 4-те місце в групі вибування.

Як відомо, у наступному сезоні Перша ліга повернеться до традиційного формату чемпіонату за коловою системою "осінь-весна" – по одному матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд ліги.

Базовий день першого туру Першої ліги сезону-2025/26 – 2 серпня.

Минай

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