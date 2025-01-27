Минай визначився із кандидатом на посаду головного тренера клубу

Колишній наставник Ниви Євген Калиниченко є головним претендентом на посаду головного тренера Миная, який 21 січня залишив сербський фахівець Желько Любенович.

Про це повідомляє Ua-Football.

35-річний фахівець залишається без роботи з вересня 2024-го року. Під його керівництвом Нива набрала сім очок у шести стартових турах Першої ліги та вилетіла з Кубку після поразки у першому попередньому раунді від Буковини у серії післяматчевих пенальті (4:5).

Кандидатура Калиниченка розглядалась й взимку 2023-го, коли "лиси" шукали заміну Володимиру Шарану.

При цьому, додає джерело, ім’я головного тренера Минай навряд чи оголосить раніше початку збору команди, який попередньо запланований на другу половину лютого. Це пов’язано з бажанням керівництва скоротити витратну частину та зекономити на зарплатах майбутньому тренерському штабу.

Це корелюється з тим, що, за інформацією видання, однією з умов розірвання контракту Желько Любеновича з Минаєм була відмова сербського фахівця від на той час ще не виплаченої зарплати за листопад, грудень та частину січня.