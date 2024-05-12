Любенович: Мої підопічні показали, що вони справжні мужики

Головний тренер Миная Желько Любенович пишається своєю командою, яка змогла відігратися з 0:2 у 3:2 в матчі 28 туру чемпіонату України проти Ворскли.

Слова наставника закарпатців цитує офіційний сайт клубу.

"Я вітаю свою команду з перемогою. Підопічні показали, що вони справжні мужики. Навіть за рахунку 0:2, коли здавалося, що Ворскла все тримає у своїх руках, футболісти змогли все змінити й не лише відігратися, а й вирвати перемогу.

У нас ще є шанс залишитися в УПЛ і я говорив, що ми будемо битися до останнього. Хлопці це показали, й у двох завершальних турах буде так само", - сказав Любенович.

Завдяки неймовірному камбеку на останніх хвилинах Минай зберіг шанси на збереження прописки в УПЛ. За два тури до кінця сезону команда Желько Любеновича посідає передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці, відстаючи від зони перехідних матчів на одне очко.

Втім, у разі перемоги Вереса над Зорею відставання закарпатців збільшиться до чотирьох очок. Поєдинок між рівнянами та луганцями відбудеться в понеділок, 13 травня. Початок запланований на 18:00 за київським часом.