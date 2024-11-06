Ну що б****, припливли: Мілевський відреагував на перемогу Трампа

Відомий український ексфутболіст Артем Мілевський відреагував у себе в соцмережах на перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

Колишній форвард збірної України опублікував відео з політиком, на якому той танцює. На зображення Мілевський наклав текст.

"Ну що б****, припливли. Чи що? Хто що скаже? Ой б**** весело вночі буде", – написав він.

На результати виборів також відреагував боксер та блогер Джейк Пол, який заявив, що перемога Трампа означає перемогу правди в Америці.

Нагадаємо, зрадів перемозі Дональда його чудовий знайомий Дейна Вайт, який багато років є президентом UFC.