Ну що б****, припливли: Мілевський відреагував на перемогу Трампа
Артем Мілевський
Відомий український ексфутболіст Артем Мілевський відреагував у себе в соцмережах на перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.
Колишній форвард збірної України опублікував відео з політиком, на якому той танцює. На зображення Мілевський наклав текст.
"Ну що б****, припливли. Чи що? Хто що скаже? Ой б**** весело вночі буде", – написав він.
На результати виборів також відреагував боксер та блогер Джейк Пол, який заявив, що перемога Трампа означає перемогу правди в Америці.
Нагадаємо, зрадів перемозі Дональда його чудовий знайомий Дейна Вайт, який багато років є президентом UFC.