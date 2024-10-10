Алієв назвав умову примирення з Мілевським

Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв назвав умову, за якої він готовий помиритися з Артемом Мілевським.

Цитує Алієва Sport-express.ua.

"Мілевський не проти обнятися? Те, що він там говорить... Це його особиста думка, заради Бога. Час усе покаже.

Готовий пробачити Артема та поговорити просто зараз? Поки що – ні. Якщо він вибачиться на всю країну, можливо, тоді я зможу з ним поговорити", – сказав Алієв.