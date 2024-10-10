Алієв назвав умову примирення з Мілевським
Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв назвав умову, за якої він готовий помиритися з Артемом Мілевським.
Цитує Алієва Sport-express.ua.
"Мілевський не проти обнятися? Те, що він там говорить... Це його особиста думка, заради Бога. Час усе покаже.
Готовий пробачити Артема та поговорити просто зараз? Поки що – ні. Якщо він вибачиться на всю країну, можливо, тоді я зможу з ним поговорити", – сказав Алієв.
Нагадаємо, між колишніми найкращими друзями, які в молодості запалювали в Динамо та столичних клубах, раніше виник серйозний конфлікт. Мілевський назвав "дуже дурним вчинком" те, що восени минулого року Алієв виніс на загал плачевний стан здоров’я Артема. Пізніше Олександр заявив, що Мілевського для нього більше не існує.