Мілевський привітав із днем народження доньку олігарха, якого звинувачували у зв'язках з РФ

Артем Мілевський продовжує активно вести свої соцмережі. Сьогодні він публічно привітав із днем народження свою подругу Ірину Ашкеназі. Зірковий ексфутболіст опублікував у Instagram два спільних фото з іменинницею у своєму фірмовому стилі – транслітом з великою кількістю емодзі.

" Персик, з днем народження, дорогенька. Ти все знаєш, поруч, поруч. Допоможу, чим зможу"

Відомо, що Ірина приїздила до Мілі в лікарню, коли той був у тяжкому стані через проблеми з алкоголем. Про подругу Артема відомо небагато, адже на відміну від Мілевського, вона не виставляє своє повсякденне життя на загал.

Втім, цікавою є персона її батька – Леоніда Ашкеназі, який має безпосередній зв'язок з українським футболом. Раніше він обіймав посаду віцепрезидента Динамо, але припинив працювати в київському клубі за місяць до початку повномасштабного вторгнення.

Наприкінці 2022 року бізнесмена затримали на українському кордоні та виявили в його телефонній книзі величезну кількість російських номерів. Ашкеназі виправдовувася тим, що кожен із контактів пов'язаний із його футбольною діяльністю.

В підсумку Леоніда не арештували й невдовзі він виплив у сонячній Марбельї. Про це стало відомо з розслідування "Української правди". Михайлу Ткачу вдалося довідатися, що Ашкеназі один із тих, хто вже під час великої війни продовжує лобіювати інтереси російського бізнесу в Україні. А дозвіл на виїзд за кордон олігарх отримав від Міністерства оборони як спеціаліст з літальних апаратів.