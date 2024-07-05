Контракт — на столі: Мілан готовий виплатити клаусулу за Морату
Італійський Мілан готовий придбати нападника збірної Іспанії та Атлетико Мадрид Альваро Морату.
Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.
Зазначається, що "россонері" запропонували 3-річний контракт іспанському форварду. Мілан готовий виплатити клаусулу Атлетико, яка за інформацією деяких ЗМІ складає 13 млн євро.
Для завершення переходу потрібна лише згода 31-річного іспанця.
У минулому сезоні форвард відіграв 44 матчі за Атлетико, забив 20 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.
Раніше ми повідомляли, що Мората погодився на перехід у саудівський клуб.