Контракт — на столі: Мілан готовий виплатити клаусулу за Морату

Італійський Мілан готовий придбати нападника збірної Іспанії та Атлетико Мадрид Альваро Морату.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Зазначається, що "россонері" запропонували 3-річний контракт іспанському форварду. Мілан готовий виплатити клаусулу Атлетико, яка за інформацією деяких ЗМІ складає 13 млн євро.

Для завершення переходу потрібна лише згода 31-річного іспанця.

🚨📃 #ACMilan have put on the table a 3-y contract - with a salary set at ~€5m/season - for #Morata.



💰 The 🔴⚫ are willing to trigger the release clause from #Atleti.



‼️ Now it's ONLY up to Alvaro: the 🇮🇹 club is pushing hard to convince him to embrace its project. 🐓⚽ pic.twitter.com/0CNMY8ZpwX — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 5, 2024

У минулому сезоні форвард відіграв 44 матчі за Атлетико, забив 20 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше ми повідомляли, що Мората погодився на перехід у саудівський клуб.