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Контракт — на столі: Мілан готовий виплатити клаусулу за Морату

Владислав Уткін — 5 липня, 17:07
Контракт — на столі: Мілан готовий виплатити клаусулу за Морату

Італійський Мілан готовий придбати нападника збірної Іспанії та Атлетико Мадрид Альваро Морату.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Зазначається, що "россонері" запропонували 3-річний контракт іспанському форварду. Мілан готовий виплатити клаусулу Атлетико, яка за інформацією деяких ЗМІ складає 13 млн євро.

Для завершення переходу потрібна лише згода 31-річного іспанця.

У минулому сезоні форвард відіграв 44 матчі за Атлетико, забив 20 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше ми повідомляли, що Мората погодився на перехід у саудівський клуб.

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