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Мілан близький до підписання Модрича – Романо

Олександр Булава — 4 червня 2025, 20:56
Мілан близький до підписання Модрича – Романо
Лука Модрич
Getty Images

Мілан близький до підписання півзахисника збірної Хорватії та мадридського Реала Луки Модрича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво італійського клубу майже досягло усної угоди з футболістом. Модрич погодився на однорічний контракт з можливістю продовження до червня 2027 року. Його зарплата складе 3,5 млн євро без врахування бонусів.

Раніше повідомлялося, що у послугах Модрича зацікавлений особисто Іглі Таре, який нещодавно став новим спортивним директором "россонері".

Нагадаємо, напередодні Реал та Лука домовилися не продовжувати контракт. Гравець братиме участь у клубному чемпіонаті світу-2025, який проходитиме з 15 червня по 13 липня. Цей турнір стане для хавбека останнім у футболці "бланкос".

Модрич – найбільш титулований гравець в історії Реала. На його рахунку 28 трофеїв у білій футболці, серед яких 4 титули чемпіона Іспанії, 6 кубків Ліги чемпіонів та 5 кубків клубного чемпіонату світу.

Раніше Мілан оголосив про повернення Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера команди.

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