Мілан близький до підписання Модрича – Романо

Мілан близький до підписання півзахисника збірної Хорватії та мадридського Реала Луки Модрича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво італійського клубу майже досягло усної угоди з футболістом. Модрич погодився на однорічний контракт з можливістю продовження до червня 2027 року. Його зарплата складе 3,5 млн євро без врахування бонусів.

Раніше повідомлялося, що у послугах Модрича зацікавлений особисто Іглі Таре, який нещодавно став новим спортивним директором "россонері".

🚨🔴⚫️ AC Milan feel they’ve verbal agreement almost ready with Luka Modrić.



Initial green light on one year contract plus option until June 2027. €3.5m net salary plus add-ons.



⏳ AC Milan are waiting for Modrić’s timing and respecting his schedule before getting it signed. pic.twitter.com/b9QHk8QQib — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025

Нагадаємо, напередодні Реал та Лука домовилися не продовжувати контракт. Гравець братиме участь у клубному чемпіонаті світу-2025, який проходитиме з 15 червня по 13 липня. Цей турнір стане для хавбека останнім у футболці "бланкос".

Модрич – найбільш титулований гравець в історії Реала. На його рахунку 28 трофеїв у білій футболці, серед яких 4 титули чемпіона Іспанії, 6 кубків Ліги чемпіонів та 5 кубків клубного чемпіонату світу.

Раніше Мілан оголосив про повернення Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера команди.