Мілан близький до підписання Модрича – Романо
Мілан близький до підписання півзахисника збірної Хорватії та мадридського Реала Луки Модрича.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Керівництво італійського клубу майже досягло усної угоди з футболістом. Модрич погодився на однорічний контракт з можливістю продовження до червня 2027 року. Його зарплата складе 3,5 млн євро без врахування бонусів.
Раніше повідомлялося, що у послугах Модрича зацікавлений особисто Іглі Таре, який нещодавно став новим спортивним директором "россонері".
Нагадаємо, напередодні Реал та Лука домовилися не продовжувати контракт. Гравець братиме участь у клубному чемпіонаті світу-2025, який проходитиме з 15 червня по 13 липня. Цей турнір стане для хавбека останнім у футболці "бланкос".
Модрич – найбільш титулований гравець в історії Реала. На його рахунку 28 трофеїв у білій футболці, серед яких 4 титули чемпіона Іспанії, 6 кубків Ліги чемпіонів та 5 кубків клубного чемпіонату світу.
Раніше Мілан оголосив про повернення Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера команди.