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Гвардіоли в Мілані не буде, їх ніщо не пов'язувало і не буде пов'язувати – журналіст

Олексій Погорелов — 5 квітня 2025, 00:22
Гвардіоли в Мілані не буде, їх ніщо не пов'язувало і не буде пов'язувати – журналіст
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не очолить Мілан цього літа, незважаючи на чутки.

Про це журналіст Relevo Маттео Моретто заявив під час програми Фабріціо Романо.

У Мережі почали з'являтися повідомлення про те, що керівництво "россонері" мріє про співпрацю з 54-річним іспанцем. Проте Моретто звів на нівець усі ці чутки.

"Це те, що я заперечую. Мені здається, що це ім'я абсолютно не відповідає дійсності. Між Міланом і Гвардіолою ніколи нічого не було і не буде", – заявив Моретто.

Нагадаємо, що за повідомленнями іноземних ЗМІ, Мілан не збирається розпочинати новий сезон із Сержіу Консейсау на чолі команди.

Одним з претендентів на посаду головного тренера "дияволів" називають колишнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі.

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