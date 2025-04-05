Гвардіоли в Мілані не буде, їх ніщо не пов'язувало і не буде пов'язувати – журналіст
Жузеп Гвардіола
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Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не очолить Мілан цього літа, незважаючи на чутки.
Про це журналіст Relevo Маттео Моретто заявив під час програми Фабріціо Романо.
У Мережі почали з'являтися повідомлення про те, що керівництво "россонері" мріє про співпрацю з 54-річним іспанцем. Проте Моретто звів на нівець усі ці чутки.
"Це те, що я заперечую. Мені здається, що це ім'я абсолютно не відповідає дійсності. Між Міланом і Гвардіолою ніколи нічого не було і не буде", – заявив Моретто.
Нагадаємо, що за повідомленнями іноземних ЗМІ, Мілан не збирається розпочинати новий сезон із Сержіу Консейсау на чолі команди.
Одним з претендентів на посаду головного тренера "дияволів" називають колишнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі.