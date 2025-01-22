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Тоттенгем може перехопити в турецьких клубів захисника ПСЖ

Станіслав Лисак — 22 січня 2025, 11:52
Тоттенгем може перехопити в турецьких клубів захисника ПСЖ
Мілан Шкріньяр
ФК ПСЖ

Лондонський Тоттенгем може підписати центрального захисника ПСЖ Мілана Шкріньяра, який втратив місце в складі паризького клубу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі переговори щодо трансферу гравця веде стамбульський Галатасарай, який напередодні зіграв унічию з київським Динамо (3:3). Однак сторони не близькі до досягнення угоди.

Також повідомляється, що в підписанні центрального захисника зацікавлений головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью.

У нинішньому сезоні 29-річний словак зіграв лише п'ять поєдинків у нинішньому сезоні у всіх турнірах. Нагадаємо, що ПСЖ підписав Шкріньяра влітку 2023 року на правах вільного агента. Тоді його вартість оцінювалася в 50 млн євро, наразі Transfermarkt вважає, що Мілан коштує 15 млн євро.

Галатасарай ПСЖ Тоттенгем Фенербахче Мілан Шкріньяр

Тоттенгем

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