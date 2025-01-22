Тоттенгем може перехопити в турецьких клубів захисника ПСЖ
Мілан Шкріньяр
ФК ПСЖ
Лондонський Тоттенгем може підписати центрального захисника ПСЖ Мілана Шкріньяра, який втратив місце в складі паризького клубу.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Наразі переговори щодо трансферу гравця веде стамбульський Галатасарай, який напередодні зіграв унічию з київським Динамо (3:3). Однак сторони не близькі до досягнення угоди.
Також повідомляється, що в підписанні центрального захисника зацікавлений головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью.
У нинішньому сезоні 29-річний словак зіграв лише п'ять поєдинків у нинішньому сезоні у всіх турнірах. Нагадаємо, що ПСЖ підписав Шкріньяра влітку 2023 року на правах вільного агента. Тоді його вартість оцінювалася в 50 млн євро, наразі Transfermarkt вважає, що Мілан коштує 15 млн євро.