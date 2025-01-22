Тоттенгем може перехопити в турецьких клубів захисника ПСЖ

Лондонський Тоттенгем може підписати центрального захисника ПСЖ Мілана Шкріньяра, який втратив місце в складі паризького клубу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі переговори щодо трансферу гравця веде стамбульський Галатасарай, який напередодні зіграв унічию з київським Динамо (3:3). Однак сторони не близькі до досягнення угоди.

Також повідомляється, що в підписанні центрального захисника зацікавлений головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью.

#Tottenham are joining in the race to try to sign Milan #Skriniar, who will leave #PSG. #Galatasaray are in advanced talks, but the deal about the salary with #Paris is not closed yet. Josè #Mourinho also called the centre-back to convince him to sign for #Fenerbahçe. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 22, 2025

У нинішньому сезоні 29-річний словак зіграв лише п'ять поєдинків у нинішньому сезоні у всіх турнірах. Нагадаємо, що ПСЖ підписав Шкріньяра влітку 2023 року на правах вільного агента. Тоді його вартість оцінювалася в 50 млн євро, наразі Transfermarkt вважає, що Мілан коштує 15 млн євро.