Мілан буде змушений продати свого капітана, якщо він не погодиться продовжити контракт
Тео Ернандес
Instagram Тео Ернандеса
Мілан може бути змушений продати Тео Ернандеса через проблеми у переговорах про продовження контракту.
Про це повідомляє Calciomercato.
"Россонері" не можуть домовитися з 27-річним французом про нову угода. Чинний контракт розрахований до літа 2026 року.
Ця проблема може змусити італійський клуб продати свого капітана вже взимку.
За інформацією джерела, головними кандидатами на придбання лівого захисника вважаються Реал та Манчестер Юнайтед. Щоб домовитися з Міланом, їм доведеться викласти 50 мільйонів євро.
Цього сезону Тео Ернандес взяв участь у 17 матчах, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.
Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед готовий продати Маркуса Рашфорда під час зимового трансферного вікна.