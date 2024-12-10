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Мілан буде змушений продати свого капітана, якщо він не погодиться продовжити контракт

Олексій Погорелов — 10 грудня 2024, 15:50
Мілан буде змушений продати свого капітана, якщо він не погодиться продовжити контракт
Тео Ернандес
Instagram Тео Ернандеса

Мілан може бути змушений продати Тео Ернандеса через проблеми у переговорах про продовження контракту.

Про це повідомляє Calciomercato.

"Россонері" не можуть домовитися з 27-річним французом про нову угода. Чинний контракт розрахований до літа 2026 року.

Ця проблема може змусити італійський клуб продати свого капітана вже взимку.

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За інформацією джерела, головними кандидатами на придбання лівого захисника вважаються Реал та Манчестер Юнайтед. Щоб домовитися з Міланом, їм доведеться викласти 50 мільйонів євро.

Цього сезону Тео Ернандес взяв участь у 17 матчах, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед готовий продати Маркуса Рашфорда під час зимового трансферного вікна.

Манчестер Юнайтед Мілан Реал Мадрид Тео Ернандес

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