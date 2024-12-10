Одна з найкращих футболісток усіх часів не планує грати на домашньому чемпіонаті світу-2027
Легенда бразильського футболу Марта заявила, що не планує виступати на чемпіонаті світу 2027 року, який відбудеться в її рідній країні.
Слова 38-річної футболістки наводить ESPN.
"Я вже кілька разів говорила, що моя мета – не грати на чемпіонаті світу, але в той же час я хочу продовжувати робити свій внесок в команду.
Це має бути щось природне, я маю це заслужити. Це не мета як гравця. Не те, щоб я не відчувала, що здатна грати, але ми говоримо про 2027 рік", – сказала Марта.
Варто зазначити, що Марта, яка допомогла Бразилії здобути срібло на Олімпійських іграх у Парижі, вже брала участь у шести мундіалях.
Вона є найкращим бомбардиром в історії жіночої збірної Бразилії з 119 голами, а також найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу (17 голів).
Хоча Марта не брала участі у матчах збірної Бразилії в жовтні та листопаді, тренер національної команди Артур Еліас не виключив, що в майбутньому викличе форварда Орландо Прайд до складу збірної.
Раніше Марта заявила, що вона хоче продовжувати грати до 2027 року.