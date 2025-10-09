Мілан націлився на підписання Бернарду Сілви

Зірковий півзахисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілва може продовжити кар’єру в Мілані.

Про це повідомляє Даніеле Лонго.

За його інформацією, прямих переговорів між сторонами ще не було, проте представники Мілана вже контактували з оточенням гравця. Представники Сілви повідомили, що хавбек не планує продовжувати контракт із Манчестер Сіті.

Нинішня угода діє до кінця червня 2026 року. Мілан розраховує підписати 31-річного португальця наступного літа на правах вільного агента.

Сілва виступає за Манчестер Сіті з літа 2017 року. У поточному сезоні на рахунку португальця 1 асист у 9 матчах за англійський клуб у всіх турнірах. Трансферна вартість хавбека наразі оцінюється у 38 мільйонів євро.