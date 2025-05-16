Одноклубник Циганкова може замінити одного з лідерів Мілана

Мілан проявляє інтерес до лівого захисника Жирони Мігеля Гутьєрреса.

Про це повідомляє Il Messagero.

Влітку Мілан може втратити одного із лідерів команди, лівого захисника збірної Франції Тео Ернандеса. Він може перейти в мадридський Реал.

В італійському клубі розглядають Гутьєрреса як можливу заміну 27-річному французу. Окрім 23-річного іспанця, також розглядаються кандидатури Нуну Тавареша з Лаціо та Максіма Де Куйпера з Брюгге. Втім, "россонері" не ухвалюватимуть жодних рішень, допоки не визначаться зі спортивним директором і головним тренером на наступний сезон.

У поточному сезону на рахунку Мігеля Гутьєрреса 2 голи та 6 асистів у 36 матчах за Жирону в усіх турнірах. Контракт захисника із Жироною діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється у 25 мільйонів євро.