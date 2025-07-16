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Мілан знайшов заміну Тео Ернандесу в Реалі

Олег Дідух — 16 липня 2025, 15:48
Мілан знайшов заміну Тео Ернандесу в Реалі
Фран Гарсія
Getty Images

Фланговий захисник мадридського Реала Фран Гарсія може продовжити кар’єру в Мілані.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, італійський клуб розглядає 25-річного захисника як потенційну заміну Тео Ернандесу, який нещодавно перейшов у Аль-Хіляль із Саудівської Аравії. Що цікаво, сам Ернандес у 2019 році також перейшов у Мілан із Реала.

Гарсія перейшов у мадридський клуб із Райо Вальєкано влітку 2023 року за 5 мільйонів євро. Наразі його трансферна вартість оцінюється у 18 мільйонів, контракт діє до літа 2027 року. В минулому сезоні на рахунку захисника 1 гол і 5 асистів у 54 матчах за Реал у всіх турнірах.

Напередодні Реал підписав на позицію лівого захисника Альваро Каррераса із Бенфіки.

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